В России в шестой раз пройдет акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Шестая всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдет с 14 по 19 мая, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках акции состоятся «Неделя знаний о ВИЧ», «Неделя тестирования на ВИЧ», «Неделя активных действий против ВИЧ», а также множество пресс-конференций, тематических лекций и форумов. В День памяти умерших от СПИДа 19 мая в православных храмах пройдут поминальные богослужения.

Добровольное тестирование на ВИЧ можно будет пройти в московском государственном технологическом университете «СТАНКИН», где 16 мая состоится студенческий форум «Остановим СПИД вместе!». На 18 и 19 мая запланировано информационно-просветительское мероприятие «Сдай тест на ВИЧ» и организовано бесплатное анонимное тестирование и консультирование в передвижных лабораториях на территории ВДНХ. Также 16 мая начнется акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», в которой с июня по ноябрь 2019 года примут участие 180 городов в 40 регионах. Все желающие смогут бесплатно поучаствовать в тестировании на ВИЧ в мобильных пунктах.

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» проходит в России с мая 2016-го и направлена на противодействие распространению ВИЧ-инфекции в стране. Во время пятой акции тестирование на ВИЧ во всех субъектах прошли 500 тысяч человек, из них у 0,36 процента был положительный результат.

По данным Роспотребнадзора, четверть ВИЧ-положительных россиян не знают о своем статусе.

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