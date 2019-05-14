США запретили Европе разрабатывать оружие

США предупредили ЕС о возможных экономических и политических последствиях, если последний продолжит развитие собственных оборонных проектов, предусматривающих при условии сохранения интеллектуальных прав исключительно у Евросоюза привлечение третьей стороны, сообщает El Pais.

Газета, ссылаясь на письмо заместителя американского госсекретаря Эллен Лорд, направленном главе европейской дипломатии Федерике Могерини, пишет, что текущие планы Брюсселя угрожают последним десятилетиям интеграции между западными странами, осуществляемой в рамках НАТО.

Отдельно отмечается недовольство Вашингтона условиями внутриевропейской программы Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны, которая, как полагает Лорд, дублирует ряд военных систем, создаваемых в рамках сотрудничества между США и ЕС, порождая чрезмерные расходы на оборону и излишнее соперничество.

Выходом из сложившейся ситуации Вашингтон видит пересмотр условий программы, в частности, отказ от исключительных правах на интеллектуальную собственность и права на вето страны-участницы, ведущей какой-либо конкретный оборонный проект, которое позволяет сотрудничать с третьими сторонами.

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El Pais отмечает, что, возможно, американские опасения связаны с Brexit, в результате чего Германия начинает более интенсивное сотрудничество с Францией, а не Великобританией, которая поддерживает США.

В июне 2018 года Европейская комиссия решила переименовать «агентство ЕС по глобальной спутниковой системе навигации», отвечающее за Galileo и EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), в «агентство ЕС по космической программе». В пресс-релизе ЕК, посвященном космическому бюджету на 2021-2027 годы, отмечается, что в перспективе такое агентство будет играть все большую роль в реализации европейской космической политики, тогда как ЕКА, будучи межправительственной организацией, останется «основным партнером в технической и оперативной реализации космической программы ЕС». Такие меры позволят, в частности, вывести из ряда проектов Великобританию и не связанные с ЕС страны-участницы ЕКА.

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