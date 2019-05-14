В России заявили о взрыве японского F-35 в воздухе

Затоплению в Тихом океане японского истребителя F-35A Lightning II мог предшествовать его взрыв, пишет «Свободная Пресса».

Издание отмечает, что бортовой самописец самолета, изготовленный Electrodynamics (подразделение компании L-3 Communications) способен, в частности, «выжить в условиях чудовищной радиации и сохранить данные после прямого удара молнии» и «выдержать ударную силу 3400g (в 3,4 тысячи раз больше силы тяжести) в течение 6,5 миллисекунды», а также нагрев до 1,1 тысячи градусов Цельсия в течение часа.

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«Заявление министра Сил самообороны Японии Такэши Ивайя о состоянии одного самописца может косвенно свидетельствовать о взрыве самолета еще в воздухе, поскольку при столкновении с водой длительность ударного импульса возрастает до несколько десятков миллисекунд, что в свою очередь снижает g-силу до уровня, однозначно ниже порога разрушения», — пишет издание.

7 мая министр Сил самообороны Японии Такэши Ивайя заявил об обнаружении части бортового самописца Lockheed Martin F-35A Lightning II, пропавшего 9 апреля в небе над Тихим океаном. Поисками истребителя и его фрагментов, которые, предположительно, утонули на глубине около 1,5 тысячи километра, занялись японские и американские специалисты. В настоящее время США, в отличие от Японии, свернули поисковую операцию.

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