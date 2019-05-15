Загадочное заболевание заставило девушку плакать кровавыми слезами

Австралийка рассказала о необычной болезни, причину которой уже несколько месяцев не могут выяснить врачи. Как сообщает информационный портал 9News, у девушки идет кровь из глаз и изо рта, а также случаются припадки.

Полгода назад 17-летняя Алексис Харрисон (Alexis Harrison), подрабатывающая в детском саду, поскользнулась в ванной. При падении она ударилась головой. В больнице девушку осмотрели и отправили домой.

На следующий день у нее впервые пошла кровь из глаза, а чуть позже случился припадок. Австралийку доставили в больницу, где Харрисон сделали компьютерную томографию (КТ) головы. Доктора заявили, что на снимке не видно повреждений мозга, и через три часа отпустили домой. По словам матери Харрисон, девушка находилась в полубессознательном состоянии, но врачи ссылались на результаты обследования и уверяли, что все будет хорошо.

После этого у Харрисон несколько раз текла кровь из глаза, а припадки стали длиться дольше. Однако при каждом визите в больницу доктора упоминали отличные результаты КТ и отправляли девушку домой.

Родители настояли на проведении магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга. Обследование также показало, что повреждений органа нет, а доктора предположили, что у припадков есть «психологические причины».

Офтальмолог также не нашел никаких повреждений в глазах, но добавил, что кровоточить из-за «психологических причин» они не могут.

Только в начале мая мать девушки обнаружила, что все это время врачи смотрели на снимок КТ другого пациента. Новое исследование показало, что в придаточной пазухах носа у Харрисон есть некая масса, однако доктора сомневаются, что это как-то связано с припадками и кровавыми слезами.

Сейчас у девушки бывают припадки до трех часов, а кровь идет из двух глаз, носа и рта. Австралийка не может работать и водить машину, у нее появились проблемы с учебой.

Врачи из других медицинских учреждений не берутся за случай Харрисон, так как «не встречались ни с чем подобным».

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