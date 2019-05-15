Корь в Россию завезли из-за рубежа

Заболеваемость корью в России связана с тем, что инфекцию привезли из стран, где наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«В ряде субъектов продолжают регистрироваться случаи заболевания этой инфекцией среди различных групп населения, обусловленные, преимущественно, завозом инфекции на территорию страны из-за рубежа и распространением среди восприимчивого населения», — сказано в сообщении.

В ведомстве сослались на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым во многих странах мира идет активное распространение кори. В первую очередь речь идет о странах Африки и Юго-Восточной Азии, а также о Европе, где за первые четыре месяца 2019 года зарегистрировано более 51 тысячи случаев инфицирования. Самое большое число заболевших — на Украине (34,2 тысяч случаев). В Казахстане корью заразились 5,3 тысячи человек, в Грузии — 2,9 тысячи, Киргизии — 1,5 тысячи. В Македонии выявлено 829 случаев, в Литве — 329, Боснии и Герцеговине — 327, Болгарии — 236.

В рамках иммунизации населения за последние полтора месяца было привито более 75 тысяч детей и 287 тысяч взрослых россиян, а также почти 39 тысяч трудовых мигрантов. Роспотребнадзор рекомендовал жителям не отказываться от вакцинирования.

В начале февраля сообщалось, что за декабрь и январь в России корью заболели 2538 человек, что в 3,5 раза больше, чем за этот же период годом ранее.

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