Еврейский конгресс призвал Польшу осудить антисемитизм

Польские лидеры должны четко осудить антисемитизм. Такое заявление сделали во Всемирном еврейском конгрессе, сообщает Reuters.
«Религиозные и политические лидеры Польши должны однозначно осудить антисемитские акции в стране», — заявил в среду, 15 мая, глава Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер. Он также раскритиковал митингующих на улицах Варшавы с антиеврейскими и антиамериканскими лозунгами и обряд сожжения чучела Иуды.
14 мая в Израиле произошло нападение на посла Польши Марека Магировски перед зданием посольства в Тель-Авиве. Сообщается, что сам посол не получил значительных повреждений, а нападавший был задержан. Инцидент мог быть связан с последними антисемитскими акциями в Польше.
Отмечается, что сотни польских ультраправых активистов прошли 11 мая в Варшаве в знак протеста против закона США о реституции еврейской собственности, захваченной во время или после Второй мировой войны.
Ранее в мае Польша отменила визит израильской делегации, отказавшись обсуждать вопрос возмещения материального ущерба времен Второй мировой войны.
В конце апреля в Польше провели обряд сжигания чучела Иуды после десятилетнего перерыва в городе Прухник. Перед сжиганием макет апостола избивали палками и показательно пронесли по городу.