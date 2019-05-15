Еврейский конгресс призвал Польшу осудить антисемитизм

Польские лидеры должны четко осудить антисемитизм. Такое заявление сделали во Всемирном еврейском конгрессе, сообщает Reuters.

«Религиозные и политические лидеры Польши должны однозначно осудить антисемитские акции в стране», — заявил в среду, 15 мая, глава Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер. Он также раскритиковал митингующих на улицах Варшавы с антиеврейскими и антиамериканскими лозунгами и обряд сожжения чучела Иуды.

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14 мая в Израиле произошло нападение на посла Польши Марека Магировски перед зданием посольства в Тель-Авиве. Сообщается, что сам посол не получил значительных повреждений, а нападавший был задержан. Инцидент мог быть связан с последними антисемитскими акциями в Польше.

Отмечается, что сотни польских ультраправых активистов прошли 11 мая в Варшаве в знак протеста против закона США о реституции еврейской собственности, захваченной во время или после Второй мировой войны.

Ранее в мае Польша отменила визит израильской делегации, отказавшись обсуждать вопрос возмещения материального ущерба времен Второй мировой войны.

В конце апреля в Польше провели обряд сжигания чучела Иуды после десятилетнего перерыва в городе Прухник. Перед сжиганием макет апостола избивали палками и показательно пронесли по городу.

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