Польша отменила визит делегации Израиля из-за темы переговоров

Польша отменила визит израильской делегации, отказавшись обсуждать вопрос возмещения материального ущерба времен Второй мировой войны. Об этом сообщает The Times of Israel.

«В связи с внесенным в последнюю минуту израильской стороной изменением в состав делегации, из которого стало понятно, что переговоры будут сосредоточены на реституции собственности, польская сторона решила отменить визит», — говорится в пресс-релизе на сайте МИД Польши.

По уточнению ТАСС, лидер польской правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что «существуют финансовые обязательства по отношению к Польше», в то время как у самой европейской страны их абсолютно нет. Он добавил, что некоторые страны, находящиеся на западе от Польши, должны полякам «десятки, сотни миллиардов или даже триллион евро».

Материалы по теме «Это слишком ужасно, чтобы описывать» Они пережили холокост. Спустя 70 лет им есть, что рассказать

Израильские СМИ подчеркивают, что несостоявшийся визит должен был стать «важным политическим достижением». Также отмечается, что Польша является единственной страной Европейского Союза, которая не приняла законы, регулирующие компенсацию за разграбленное национальное еврейское имущество во время холокоста. По мнению израильских чиновников, это обстоятельство продолжает «приносить пользу польской экономике».

1 марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинений в адрес польского народа в причастности к холокосту и пособничестве нацистам. В частности, за употребление выражения «польские лагеря смерти» и другие высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.

В феврале премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свой визит в Израиль после заявления главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами во время Второй мировой войны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!