Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал разработать законодательство о суррогатном материнстве. Об этом в среду, 15 мая, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что действующее законодательство не дает «нужных ответов, в частности, когда речь идет о людях, которые хотят стать родителями при помощи так называемого суррогатного материнства».

«Эта практика становится востребованной, но законодательства, которое бы учитывало все нюансы, пока нет. Поэтому определенные законодательные идеи здесь высказаны», — сказал глава правительства.

По словам премьера, оставлять эту тему вне правового регулирования «уже невозможно», в то же время это «создает массу правовых и этических проблем».

В марте 2017 года член Совета Федерации Антон Беляков внес в Госдуму законопроект о запрете в России суррогатного материнства. По словам автора инициативы, оказание таких услуг производится по гражданско-правовому договору. Этот документ закрепляет любые обязанности и права сторон, однако не гарантирует их строгого выполнения. В результате, по мнению сенатора, без юридической защиты остаются и суррогатные матери, и генетические родители, и дети. Законопроект был отклонен.

В декабре 2015 года сенатор Елена Мизулина предлагала приравнять коммерческое суррогатное материнство в России к торговле людьми и сажать за него на срок до 10 лет. По ее словам, к ответственности должны привлекаться только посредники — коммерческие организации. При этом Мизулина не требовала полного запрета суррогатного материнства, поскольку в некоторых случаях это единственная возможность для пары завести ребенка.

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