Думский комитет по семье выступил против запрета суррогатного материнства

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить законопроект о запрете на суррогатное материнство, передает ТАСС.

Документ был внесен в парламент членом Совфеда Антоном Беляковым в марте. В пояснительной записке говорится, что такую репродуктивную технологию следует запретить «до того времени, пока в России не будет выработан новый, комплексный подход к институту суррогатного материнства, в равной мере защищающий права и интересы детей, суррогатных матерей и потенциальных родителей».

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Беляков отмечал, что в настоящее время такая услуга осуществляется по обычному гражданско-правовому договору, что не гарантирует строгого выполнения прав и обязанностей его сторон. «Биологические родители могут забрать новорожденного из роддома только после того, как суррогатная мама даст на это согласие. Это часто приводит к тому, что суррогатные матери начинают шантажировать биологических родителей», — привел пример сенатор.

Сенатор Елена Мизулина, выступавшая за уголовное наказание для тех, кто занимается суррогатным материнством на коммерческой основе, поддержала инициативу Белякова, передает РИА Новости. Исключение, по ее словам, можно сделать для тех случаев, когда это единственная возможность пары иметь биологических детей.

Суррогатное материнство — это репродуктивная технология, которая предполагает вынашивание искусственно оплодотворенной яйцеклетки (зародыша) одной женщины в матке другой.