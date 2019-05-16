Россиянин убил надоевшего разговорами о блатной жизни приятеля

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Онежского района Архангельской области, случайно убившего своего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Мужчине вменяют статью 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По версии следствия, в период с 29 по 30 марта подозреваемый распивал спиртные напитки в гостях у приятеля — 37-летнего жителя поселка Мудьюга. Во время застолья мужчина ударил потерпевшего кулаком по подбородку, тот упал и ударился затылком об пол. В результате закрытой травмы головы и шеи пострадавший скончался на месте.

Подозреваемый бросил тело приятеля на проезжую часть дороги, чтобы скрыть свою причастность к его смерти.

После обнаружения трупа предполагаемый убийца написал явку с повинной, в которой сообщил, что умерший ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Во время застолья подозреваемому надоели разговоры про блатную жизнь, но приятель не хотел менять тему беседы и тогда мужчина ударил потерпевшего кулаком по лицу, не предполагая, что тот может умереть.

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