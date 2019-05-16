Единственный российский игрок в чемпионате Украины поведал об отношении к себе

Российский нападающий одесского «Черноморца» Василий Павлов рассказал об отношении к себе болельщиков и партнеров по команде. Интервью с футболистом опубликовано на Sports.ru.

Павлов отметил, что ни разу не встречался с негативной реакцией со стороны украинцев. «Однажды ко мне подошел парень из команды и на ухо сказал: "Слушай, у меня в семье многое завязано с этим конфликтом, но к тебе отлично отношусь — никаких проблем". Так приятно сразу стало: будто не один человек это сказал, а вся Украина», — рассказал он.

28-летний Павлов — единственный российский футболист, играющий в Украинской премьер-лиге. Перейдя в «Черноморец» в феврале 2019-го, он стал первым в чемпионате россиянином за пять лет. Примечательно, что Павлов не считается легионером: он внесен в заявку клуба как гражданин Молдавии, где работал некоторое время.

Павлов известен в России благодаря участию в реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?», где наставниками игроков были российские тренеры Валерий Карпин и Сергей Юран. Нападающий также работал с Карпиным в армавирском «Торпедо» в 2016 году. Также в послужном списке форварда есть такие клубы, как молдавская «Дачия», норвежский «Бранн», казанский «Рубин» и подмосковные «Химки».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Украины Павлов провел девять матчей и отметился одним забитым мячом.

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