Бывший СССР
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Путин прокомментировал строительство полигона для московского мусора на Севере
Соловьев назвал бесами противников храма в Екатеринбурге
Названа самая пьющая нация
Лидер «Океана Эльзы» захотел «уничтожить старую политику» на Украине
Создана искусственная форма жизни
Студенты пострадали от взрыва баллона с углекислотой в московском вузе
Подарок сестры принес женщине миллион долларов
«Челси» заинтересовался бывшим тренером клуба РПЛ
Максим Фадеев признал невозможность поправить репутацию детского «Голоса»
Новости партнеров

Порошенко рассказал о сроках существования Украины

Перейти в «Мою Ленту»

Действующий президент Украины Петр Порошенко опубликовал поздравление украинцев с Днем вышиванки. Оно опубликовано на Facebook.

«Пока тайны мастерства украинской вышивки из поколения в поколение матери передают своим дочерям — до тех пор будет жить Украина! В нашей вышитой рубашке радость и печаль, надежда и сила», — написал он.

Порошенко убежден, что вышиванка стала символом Украины, который известен по всему миру.

В начале бывший украинский дипломат Олег Волошин выразил мнение о разрушительном влиянии вышиванок. По его словам, для большого числа граждан вышиванки и мова стали символами упадка и регресса «некогда одной из самых мощных экономик Европы».

В ноябре прошлого года певица Руслана призвала сограждан «снять с себя шаровары», раскритиковав политику украинизации страны. По словам певицы, граждане страны «хотят создать для Украины новый имидж, чтобы себя идентифицировать не только вышиванками». «Мне не хватает культурной революции», — призналась она.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Певица Руслана назвала украинцев потомками шумеров
Порошенко потребовал от русскоязычной журналистки снять вышиванку
На Украине рассказали о разрушительном влиянии вышиванок
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:06 6 мая

На два фронта

В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
17:40Сегодня

Порошенко призвал Зеленского поддержать языковой закон

16:08Сегодня

Названы главные ожидания украинцев от Зеленского

17:23Сегодня

Стали известны причины возвращения Коломойского на Украину

Бывший СССР00:0212 мая

«Людей секли плетьми из колючей проволоки»

Большевики объединили Литву и Белоруссию. Но дружба народов закончилась кровавой резней
16:57Сегодня

Лукашенко дал наказ университетским преподавателям

15:20Сегодня

Белоруссия отказалась выбирать между Западом и Востоком

06:42Сегодня

Коломойский вернулся на Украину

Бывший СССР00:01 7 марта

«Мы ненавидим вас так же, как укропов»

Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
14:29Сегодня

Лукашенко рассказал о некритичности критики

03:29Сегодня

Порошенко напомнили о передаче власти Зеленскому

13:18Сегодня

Стало известно число пришедших за российскими паспортами жителей ДНР

Россия
«Зашли в дом и выпустили в нее две обоймы»
Чеченские мужчины — о правах женщин, порядках и «убийствах чести»
Правительственная кухня
Что вице-премьеры делали в этом году
«Не хватает смелости признать, что болезнь непобедима»
Лечить рак становится все дороже. Кто решает, когда нужно остановиться и выбрать смерть?
Путин прокомментировал строительство полигона для московского мусора на Севере
Студенты пострадали от взрыва баллона с углекислотой в московском вузе
Власти Екатеринбурга согласились на опрос по храму
Россияне назвали основную причину своих болезней
Все материалы
Мир
Майк Помпео и Владимир ПутинДружба по расчету
США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?
Большинство европейцев поверили в скорый развал ЕС
Опубликовано видео последствий атаки беспилотников в Саудовской Аравии
Экоактивисты залезли в трубу «Северного потока-2»
Две россиянки пострадали от авиаударов в Йемене
«Здесь лучше, чем на воле»
 
Дым с Востока
Азия готова отказаться от казни за марихуану. Легализация принесет странам миллионы
Все материалы
Бывший СССР
Зеленского и Порошенко вызывают в суды и на допросы
Борьба за власть на Украине развернулась с новой силой
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
«Людей секли плетьми из колючей проволоки»
Большевики объединили Литву и Белоруссию. Но дружба народов закончилась кровавой резней
Названы главные ожидания украинцев от Зеленского
Лукашенко дал наказ университетским преподавателям
Белоруссия отказалась выбирать между Западом и Востоком
Коломойский вернулся на Украину
Все материалы
Экономика
Вопрос на миллион
Простые факты об экономике, которые стыдно не знать: тест
Поколение хороших привычек
Можно ли воспитать в современном человеке ответственного потребителя?
В Златоусте при поддержке Корпорации МСП открыт завод по выпуску керамогранита
Владимир Стогниенко стал шеф-редактором Okko Спорт
Самым дешевым в России оказалось благоустройство парков
Страховка по банковским вкладам вырастет почти в 10 раз
Rambler Group начнет продавать рекламу в сети кинотеатров «Киномакс»
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыты ошибки спасателей при тушении SSJ-100
Новые подробности авиакатастрофы, в которой погиб 41 человек
«Мы бы перерезали друг друга»
Прокурор попал за решетку и выжил на зоне вопреки бандитским понятиям
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Россиянин убил надоевшего разговорами о блатной жизни приятеля
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
Задержание спонсора террористов бойцами ФСБ попало на видео
Российский чиновник оказался миллиардером
Все материалы
Наука и техника
«Плана Б нет»
Куда самый богатый человек планеты задумал выселить землян
Грязный прием
Отрубленные головы, выпущенные кишки и литры крови: Mortal Kombat 11
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Что о ней известно и опасна ли она для людей
Подтверждено наличие недостатков у новейших российских подлодок
Создана искусственная форма жизни
Российским системам ПВО устроят «звездный налет»
Секреты российских спутников утекли в сеть
Все материалы
Спорт
Ник Кирьос«Хочу посмотреть ему в глаза, а потом врезать»
Австралийский теннисист превращает матчи в шоу. Он бесит игроков и фанатов
«Динамо» вернется на родной стадион
Единственный российский игрок в чемпионате Украины поведал об отношении к себе
«Барселона» предложила чемпиону мира 17 миллионов евро в год
«Какой футбол? Пусть борщ варит!»
Российские футболистки жалуются на дискриминацию. Их притесняют мужчины и власть
Уроженка СССР попала в рейтинг лучших бойцов UFC
Олимпийский чемпион посмеялся над защищавшими храм в Екатеринбурге бойцами MMA
Все материалы
Культура
Ностальгия по 90-м и хрупкие девушки
Новая музыка, которую нельзя пропустить
А мы — ангелы
Австралиец всю жизнь снимал голых женщин и познал истинную красоту
Высший свет на Круазетт
Лучшие кадры с церемонии открытия 72-го Каннского кинофестиваля
Выбраны лучшие победители «Евровидения» за всю историю конкурса
Пригожин посчитал законными результаты проверки шоу «Голос»
Названа самая просматриваемая серия в истории сериалов
Актриса из «Игры престолов» призналась в ежедневной ненависти к себе
Все материалы
Интернет и СМИ
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Миллиард согласных
 
«Мы не думали, что все так далеко зайдет»
Малолетняя YouTube-звезда дурачила зрителей рассказом о семейной жизни. Ей верили миллионы
Результаты конкурса «Голос. Дети» аннулированы
Нагиев анонсировал прямой эфир детского «Голоса» об итогах голосования
Телезвезда увеличила себе ягодицы «ядовитыми» имплантами и пожалела
Российская госслужащая поборется за статус «девушки года» в Playboy
Все материалы
Ценности
С душою страстной
Самые привлекательные, властные и сексуальные женщины Испании
Закон военного времени
Какие часы помогали воевать летчикам, спецназу и артиллеристам
«Им хочется казаться хрупкими куколками»
В этой стране процветают секс за деньги и школы морали для дрессировки покорных жен
Мужчины с нестандартными телами снялись в белье во имя мужской красоты
Gucci захотел заработать на религиозной одежде и вывел из себя покупателей
Памела Андерсон впервые попала на обложку Vogue
Женщины столкнулись с проблемами на работе из-за внешности
Все материалы
Путешествия
По ту сторону стены
Когда-то Шотландию населяли самые кровожадные варвары. Что там делать туристу?
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Giant monolithic stone Moai statues at Rano Raraku, Rapa Nui (Easter Island), UNESCO World Heritage Site, Chile, South America CREDIT Robert Harding / Gavin Hellier«Остров наш, нам все можно!»
Пир на весь мир и охота за дождевой водой: чем живет остров Пасхи
Новое требование к нижнему белью разозлило стюардесс
Пьяную буянящую россиянку вывели из самолета под аплодисменты
Личные данные тысяч российских туристов слили в интернет
Восстановлена полная картина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Все материалы
Из жизни
Томми ТомпсонПроклятое золото
Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
«Русские ассоциируются с олигархами, водкой и морозами»
История россиянки о жизни в Чехии
Мужчина сделал предложение возлюбленной и подарил ей почку
Подарок сестры принес женщине миллион долларов
Раскрыта причина развода Меган Маркл с первым мужем
Сотню мертвых акул выбросило к берегам Великобритании
Все материалы
Конец галантной эпохи
История Mitsubishi Concept-ZT, который мог вернуть нам Galant
Франкенштейны на колёсах
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, совмещая старый кузов с новой начинкой
Koleosница-2
Длительный тест Renault Koleos
Самые популярные автомобили России
Рейтинг самых продаваемых машин на российском рынке в апреле 2019 года
Переднеприводную BMW 1 серии показали почти без камуфляжа
Ford Focus ST нового поколения стал универсалом
В линейке Kia появятся полноприводный хэтчбек и электрический седан
Все материалы
Дом
«Вали со своим пузом куда хочешь»
Как хорошие отношения с родителями мужа стоили россиянке квартиры
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Башни ПетронасНад облаками
Самые необычные небоскребы со всего мира, от вида которых кружится голова
Россияне потеснили иностранцев на московском рынке дорогого жилья
Москвичи рассказали о любимых видах из окна
В Москве заметили бум продаж вторичного жилья
Жилье в Крыму подорожало
Все материалы