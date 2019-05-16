Порошенко рассказал о сроках существования Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко опубликовал поздравление украинцев с Днем вышиванки. Оно опубликовано на Facebook.

«Пока тайны мастерства украинской вышивки из поколения в поколение матери передают своим дочерям — до тех пор будет жить Украина! В нашей вышитой рубашке радость и печаль, надежда и сила», — написал он.

Порошенко убежден, что вышиванка стала символом Украины, который известен по всему миру.

В начале бывший украинский дипломат Олег Волошин выразил мнение о разрушительном влиянии вышиванок. По его словам, для большого числа граждан вышиванки и мова стали символами упадка и регресса «некогда одной из самых мощных экономик Европы».

В ноябре прошлого года певица Руслана призвала сограждан «снять с себя шаровары», раскритиковав политику украинизации страны. По словам певицы, граждане страны «хотят создать для Украины новый имидж, чтобы себя идентифицировать не только вышиванками». «Мне не хватает культурной революции», — призналась она.

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