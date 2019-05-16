Подведены промежуточные итоги диспансеризации в Подмосковье

Свыше 680 тысяч жителей прошли диспансеризацию c начала года, около трети из них признаны здоровыми, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 16 мая.

По его словам, у более половины обследованных выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи. Наиболее часто врачи диагностировали болезни системы кровообращения, уточнил министр.

Матвеев подчеркнул, что своевременное обследование позволяет выявить серьезные заболевания на ранней стадии. По его словам, специалисты делают все необходимое для повышения доступности диспансеризации. Так, с этого года узких специалистов можно пройти в субботу.

6 мая вступил в силу закон, согласно которому россияне старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию ежегодно.

