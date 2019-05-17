Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на собственное расследование, в ходе которого представители издания опросили приближенных к Роббинсу сотрудников и поклонников, а также изучили массу документов, связанных с его выступлениями по всему миру.

BuzzFeed утверждает, что у него имеется как минимум два письменных признания от женщин, работавших с Роббинсом в организации его мероприятий. Обе настаивают, что они «почувствовали сексуальное насилие в свой адрес», при этом дав понять, что они не заинтересованы в сексуальных отношениях с бизнес-тренером. Обе женщины дали свои показания изданию, обозначив готовность подтвердить их в зале суда под присягой.

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Еще две ассистентки Роббинса сообщили, что популярный оратор намеревался провести с ними «рабочий вечер в номере отеля или душе, будучи абсолютно голым». Одна из женщин призналась изданию, что после согласия на секс с Роббинсом она была уволена.

Все перечисленные эпизоды были в период с 1990 по 2000 год, то есть на пике славы и в период второго брака Роббинса, пишет издание. Бизнес-тренера ранее уже пытались обвинить в сексуальном насилии и домогательствах, однако неоспоримых доказательств не было, а все обвинения он сам опровергал.

В ответ на запрос BuzzFeed юристы Роббинса категорически отрицают все обвинения в адрес бизнес-гуру. В письме они сообщили, что Роббинс, конечно, совершал ошибки в своей жизни и признает их, однако никогда не позволял себе того, о чем говорят эти женщины.

Тони Роббинс считается самым популярным и успешным бизнес-тренером современности. Многие ведущие предприниматели и политики брали у него уроки, стоимость которых достигала одного миллиона долларов за занятие. В прошлом году он приезжал в Россию, его выступление вызвало бурный ажиотаж. Цены на билеты на выступление варьировались от 30 до 500 тысяч рублей, однако многие остались разочарованы, посчитав шоу слишком примитивным.

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