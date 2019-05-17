Чешский военный съездил в ДНР к ополченцам и попал под суд

Суд города Пардубицы в Чехии признал военнослужащего Эрика Эшту виновным в том, что он участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне непризнанных республик, и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с отсрочкой в четыре года. Об этом сообщает Lidovky.cz.

Эшту также лишили воинского звания и возможности снова служить в чешской армии. Следствие выяснило, что весной 2015 года он отправился в Россию, откуда через Ростов-на-Дону добрался до Донецка. Там он вступил в ряды ополчения.

В течение четырех недель, считает прокуратура, чех охранял окопы, ухаживал за оружием и, предположительно, принимал участие в работе артиллерии. Сообщается, что в интернете нашлись его фотографии в российской военной форме с автоматом АК-74 в руках.

Материалы по теме «Мы ненавидим вас так же, как укропов» Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины

Вернувшись на родину, он попытался поступить на службу в чешские десантные войска, где во время отбора рассказал о своей поездке в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР). В связи с этим началось расследование, в результате которого его обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании.

По чешским законам, он мог получить от 3 до 12 лет тюремного заключения. Приговор вышел мягким, так как обвинению не удалось доказать, что Эшту был причастен к артиллерийским обстрелам. Сам бывший капрал и его защита настаивали на том, что чех ездил в ДНР ради впечатлений, а не с целью террористической деятельности или подрыва украинской государственности.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после государственного переворота на Украине. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва указывает на голословность подобных заявлений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!