Украине понадобится менее суток для восстановления контроля над самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками. Об этом в интервью телеканалу «1+1» заявил бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергей Наев.

По его словам, военная акция по «освобождению территории» займет столько времени в том случае, если украинские военные будут действовать быстро и смогут закрепиться на границе. После этого на территориях ДНР и ЛНР должны начаться специальные мероприятия под руководством Национальной гвардии, Национальной полиции и других силовых структур.

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Наев заявил, что ополченцы готовят наступательные действия в Донбассе. «Мы знаем угрожающие направления на линии соприкосновения, и таких направлений более десяти. Мы предусматриваем ответные действия — на этих направлениях все средства постоянно готовы реагировать», — отметил он, добавив, что у ООС нет задачи «освободить» Донбасс силовым способом, так как власти страны настаивают на достижении цели политико-дипломатическим путем.

После победы во втором туре Владимира Зеленского Наев был уволен, а его место занял Александр Сирский, ранее возглавлявший Объединенный оперативный штаб ВСУ.

ООС в Донбассе под командованием ВСУ началась 30 апреля 2018 года. Она пришла на смену антитеррористической операции, которая проходила на юго-востоке страны под контролем Службы безопасности Украины с 2014 года, после смены власти в Киеве. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно указывала на то, что не является стороной разгоревшегося на востоке Украины конфликта.

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