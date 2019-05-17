В Рязани нашли озадачившую Путина детскую площадку

В Рязани завершена проверка, назначенная главой Следственного комитета (СК) России Александром Бастрыкиным для поиска детской площадки в местном парке. Жалоба участницы медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) президенту России Владимиру Путину оказалась ошибочной, пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, сотрудники управления СК по Рязанской области провели проверку в Лесопарке и Кремлевском сквере и обнаружили, что закупленное детское и спортивное оборудование «имеется в наличии в полном объеме». Следователям также предстоит дать оценку расходованию бюджетных средств, уточнила старшая помощница руководителя по взаимодействию со СМИ рязанского управления СК Анжелика Евдокимова.

Участница форума ОНФ, прошедшего 16 мая, заподозрила, что канатный городок и детская площадка, на строительство которых выделили четыре миллиона рублей, существуют только по документам. Она пожаловалась президенту на нарушения городской администрации.

Путин назвал сложившуюся ситуацию криминальной. Ей также заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин и поручил региональному управлению ведомства организовать проверку.

В пресс-службе мэрии Рязани опровергли отсутствие детской площадки в парке. В ведомстве заявили, что площадка была установлена в городском Лесопарке осенью прошлого года, а часть комплекса решили перевезти в другие общественные места. Эта информация была подтверждена региональным отделением ОНФ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru