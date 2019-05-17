Власти Рязани ответили на жалобу Путину о непостроенной детской площадке

В пресс-службе мэрии Рязани опровергли отсутствие детской площадки в парке, на которое президенту России Владимиру Путину пожаловалась участница форума Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что площадка была установлена в городском Лесопарке осенью прошлого года, а часть комплекса решили перевезти в другие общественные места. Эта информация была подтверждена региональным отделением ОНФ.

По данным областной прокуратуры, в действиях администрации города действительно были замечены нарушения, однако на данный момент они устранены.

Ранее сообщалось, что Путин назвал наглостью историю с непостроенной детской площадкой и поручил главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину организовать проверку.

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