Английский футбольный клуб обвинили в связях с семьей бен Ладена

Английский футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед» получил 3,5 миллиона евро в кредит от семьи бывшего главаря террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамы бен Ладена. Об этом сообщает Independent.

По информации издания, доказательства были предоставлены в ходе слушаний в Высоком суде Лондона, где право получить полный контроль над клубом оспаривают совладельцы Кевин Маккейб и член королевской семьи Саудовской Аравии, принц Абдулла бин Мосаад бин Абдулазиз Аль-Сауд.

По данным адвоката принца Андреаса Глэдхилла, деньги поступили от одного из членов семьи бен Ладена. Отмечается, что Маккейб знал об источнике этих средств. Последний отрицает обвинения.

В сезоне-2018/19 «Шеффилд Юнайтед» занял второе место в чемпионшипе (втором по силе дивизионе чемпионата страны) и получил право выступать в следующем сезоне в Английской премьер-лиге.

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