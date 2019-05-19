Посольство США обстреляли в Багдаде

Реактивный снаряд взорвался в районе посольства США в укрепленной «зеленой зоне» Багдада. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Материалы по теме «Американцы даже дипломатов своих не могут защитить» США победили в Ираке, а теперь уходят с позором. Наемник объясняет, почему так вышло

В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Местные силы безопасности начали зачистку.

По информации СМИ, целью была именно американская дипмиссия. Агентство Reuters сообщает, что пусковая установка уже обнаружена в одном из кварталов иракской столицы.

Ранее на этой неделе США эвакуировали практически весь персонал посольства в Багдаде и консульства США в Эрбиле. 15 мая армия США привела в высокую степень готовности своих военных в Ираке из-за угрозы агрессии со стороны Ирана.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!