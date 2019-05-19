Посольство США обстреляли в Багдаде

Реактивный снаряд взорвался в районе посольства США в укрепленной «зеленой зоне» Багдада. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Местные силы безопасности начали зачистку.
По информации СМИ, целью была именно американская дипмиссия. Агентство Reuters сообщает, что пусковая установка уже обнаружена в одном из кварталов иракской столицы.
Ранее на этой неделе США эвакуировали практически весь персонал посольства в Багдаде и консульства США в Эрбиле. 15 мая армия США привела в высокую степень готовности своих военных в Ираке из-за угрозы агрессии со стороны Ирана.
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