Президент Ирака попросил помощи у России

Президент Ирака Бархам Салех призвал Россию участвовать в восстановлении страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Его Превосходительство (президент Ирака Бархам Салех) призвал российскую сторону эффективно участвовать в восстановлении Ирака и инвестировать в нефтегазовый и энергетический секторы», — говорится в сообщении, выпущенном пресс-службой президента после того, как он принял в Багдаде замглавы МИД, спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова.

Салех также выразил заинтересованность в сотрудничестве «на политическом, экономическом и инвестиционном уровнях» и подчеркнул важность совместных усилий в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Российский представитель, как отмечается в сообщении, передал иракскому лидеру приветствие от президента Владимира Путина и отметил, что Москва настроена развивать отношения с Багдадом.

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