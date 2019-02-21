Ираку отдали полторы сотни джихадистов

Ираку передали 150 иракских бойцов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей спецслужб страны.
Террористов передало вооруженное формирование, борющееся при поддержке США с ИГ на территории Сирии. Иракские власти уже начали расследование, а джихадисты сейчас «находятся в безопасном месте».
Как отмечает агентство, передача боевиков произошла в то время, как «Демократические силы Сирии» (ДСС) — союз курдских и арабских группировок, поддерживаемый США, пытаются очистить от террористов ИГ последние удерживаемые ими территории на юго-востоке Сирии.
21 февраля сообщалось, что боевики «Исламского государства» продолжают совершать атаки по ДСС. Это связывают с известиями о том, что США начали вывод своих войск из страны.
9 декабря американский лидер Дональд Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии. Позднее в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны.