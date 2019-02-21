Мир
 
Последние новости
Песков рассказал о недовольстве Путина
В скандале вокруг массовой драки в Москве нашли «оружие пострашнее танка»
Дэниел Рэдклифф признался в пьянстве между съемками «Гарри Поттера»
Остановивший движение ради хромого пса гаишник обрел международное признание
Родившийся без мозга ребенок «нарастил» его
Тактаров сравнил получившего удар в пах Харитонова с Неймаром
Пенсии россиян захотели разрешить передавать по наследству
Раскрыты разрушающие красоту привычки женщин
Кремль понадеялся на истину в деле американского инвестора
Исполнение поручения Путина назвали невозможным
Новости партнеров

Ираку отдали полторы сотни джихадистов

Перейти в «Мою Ленту»

Ираку передали 150 иракских бойцов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей спецслужб страны.

Террористов передало вооруженное формирование, борющееся при поддержке США с ИГ на территории Сирии. Иракские власти уже начали расследование, а джихадисты сейчас «находятся в безопасном месте».

Как отмечает агентство, передача боевиков произошла в то время, как «Демократические силы Сирии» (ДСС) — союз курдских и арабских группировок, поддерживаемый США, пытаются очистить от террористов ИГ последние удерживаемые ими территории на юго-востоке Сирии.

21 февраля сообщалось, что боевики «Исламского государства» продолжают совершать атаки по ДСС. Это связывают с известиями о том, что США начали вывод своих войск из страны.

9 декабря американский лидер Дональд Трамп объявил о победе над ИГ в Сирии. Позднее в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Курды рассказали об атаках ИГ после ухода США из Сирии
В США назвали условие прекращения поддержки сирийской оппозиции
Коалицию США обвинили в использовании запрещенного оружия
Другие материалы рубрики
Мир00:01Сегодня

«В мусорном ведре лежала отрезанная голова»

Террористы бросили в Сирии своих жен и детей. Теперь они едут домой в Россию
16:5720 февраля

Германия потребовала от России сократить число подозрительных ракет

11:40Сегодня

Китайские воспитатели поиздевались над детьми в Италии и были арестованы

09:10Сегодня

Неизвестные напали на консульство Венесуэлы

Мир00:0518 февраля
Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Новый мировой беспорядок

Хаос и своенравие России: что обсуждали в Мюнхене главные политики мира
10:24Сегодня

Союзники США отказались заменить американских военных в Сирии

09:3920 февраля

Трамп задумал узаконить геев во всем мире

01:42Сегодня

Американскую жену боевика ИГ отказались пускать домой

Мир00:2722 января

Курильские и российские

Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
18:3719 февраля

Раскрыт размер «гитлеровских» пенсий

05:40Сегодня

Военный атташе Венесуэлы в ООН поддержал оппозицию

20:4720 февраля

Выплату «гитлеровских» пенсий опровергли

Россия
«Для людей важно, что реально сделано»
Путин рассказал россиянам, как будет жить страна
«Пациента вылечим, а деньги придется забирать через подлог»
Российский врач о манипуляциях со статистикой, обманах и завышении показателей
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
Песков рассказал о недовольстве Путина
Кремль понадеялся на истину в деле американского инвестора
Все материалы
Мир
«В мусорном ведре лежала отрезанная голова»
Террористы бросили в Сирии своих жен и детей. Теперь они едут домой в Россию
Ираку отдали полторы сотни джихадистов
Китайские воспитатели поиздевались над детьми в Италии и были арестованы
Неизвестные напали на консульство Венесуэлы
Союзники США отказались заменить американских военных в Сирии
Американскую жену боевика ИГ отказались пускать домой
«Угроза не исчезла»
 
Все материалы
Бывший СССР
Цена Союза
Белоруссия 20 лет объединяется с Россией. На это потрачены миллиарды, но результата нет
Порошенко снова предупредил о возможной войне с Россией
Эстония начала подготовку к войне
Застрявших в Южной Осетии грузин привили и выпустили
Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине
На Украине объявили в розыск заподозренного в уничтожении Boeing «офицера ГРУ»
МИД призвал Запад «одернуть» украинских политиков
Все материалы
Экономика
Болезни роста
Почему в России и Америке дети из бедных семей не могут разбогатеть и стать успешными
«Почему не болит голова у фермера?»
Сельхозкооперативы имеют все шансы объединить индивидуальные хозяйства
Германия научит Россию собирать мусор
Австрия назвала преимущество «Северного потока-2» перед американским газом
До последнего вздоха
Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
Бизнес-навигатор МСП занял первое место на конкурсе «Золотой сайт»
Торговые сети предупредили о перебоях с поставками молока
Все материалы
Силовые структуры
«Поздравляем, у вас три судимости»
Ошибка МВД превратила законопослушного россиянина в преступника. Это сломало ему жизнь
«Полковник Квачков к бою готов!»
Он первым в России сел за вооруженный мятеж. А теперь выходит на волю: интервью Квачкова
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Банда Цапков выплатила потерпевшим в сто раз меньше положенного
Националист Демушкин досрочно вышел из колонии
Арестанты в российских СИЗО оказались забыты следователями
Самосуд родителей школьников над пятиклассником-хулиганом обернулся делом
Все материалы
Наука и техника
Путин рассказал о супероружии России
«Посейдон», «Циркон» и «Кинжал»: что будет защищать страну от врагов
Дели на десять
На что способен Samsung за 125 тысяч рублей с дырой в экране: Galaxy S10+
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Израиль «уничтожил» российские вертолеты в рекламе своих противоракетных систем
Исполнение поручения Путина назвали невозможным
У Су-57 обнаружилось «лицо»
Назван легкий способ предотвратить смертоносную болезнь мозга
Все материалы
Спорт
Скрытая угроза
Эта девочка стала чемпионкой США в 13 лет. Ее называют новой Загитовой
«Реал» задумал избавиться от самого дорогого футболиста в истории клуба
Роналду отреагировал на кричалки про неуплату налогов во время матча ЛЧ
Намерение бывшего чемпиона UFC покинуть спорт связали с Нурмагомедовым
Роналду вернулся в Мадрид в составе «Ювентуса» и проиграл в Лиге чемпионов
Жена Кокорина оценила влияние СИЗО на мужа
Фрэнсис Нганну и Кейн ВеласкесСлавная охота
Африканский Хищник нокаутировал легенду UFC за 26 секунд
Все материалы
Культура
«Я хочу делать правду»
Он снял фильм о гастарбайтерах в России и получил приз в Каннах: Сергей Дворцевой об «Айке»
1999 год. Марк Алмонд (справа) на афтепати в московском гей-клубе«Мерин оказался бандитским, и братки выкатили счет»
Какой увидели Россию 90-х западные звезды, где они искали героин и о чем терли с бандитами
«80 процентов населения Земли — идиоты»
Андрей Макаревич о хождении во власть, спасении народа и говне
Активисты устроили погром и сорвали показ черной комедии о блокадном Ленинграде
Дэниел Рэдклифф признался в пьянстве между съемками «Гарри Поттера»
Леди Гага разорвала помолвку
Вышел трейлер документального фильма о педофилии Майкла Джексона
Все материалы
Интернет и СМИ
«Там актеры и спецэффекты. Они ненастоящие»
Порно предложили смотреть в школах. Это поможет детям лучше понять секс
«Обречены вечно стоять в очереди в гигантскую кассу»
Демоны панелек из фантастической России в работах цифрового художника
Опальный знаток «Что? Где? Когда?» рассказал об интригах за кадром шоу
Дедушка создал свод правил для будущего кавалера внучки и насмешил ее
Звезду «Что? Где? Когда?» обвиняют в подкупе ради выигрыша
Что известно о самом громком скандале в истории «Кто хочет стать миллионером?»
Люди из разных стран массово сознались в отвратительных вкусовых предпочтениях
Москвич с «демонически черным» глазом рассказал о комплексах и получил похвалу
Все материалы
Ценности
Немецкий бунтарь
Лагерфельд презирал русских мужчин и любил кошек. А женщины обожали его вещи
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
Карл ЛагерфельдКарл Великий
Он изменил мир моды и стал легендой: умер дизайнер Лагерфельд
Раскрыт секрет перчаток Карла Лагерфельда
Раскрыты разрушающие красоту привычки женщин
Для российских военных создали новый телефон
Бренд пристыдили за «нездоровую» внешность модели в рекламе
Все материалы
Путешествия
«Дети и монахи любят бросать в приезжих булыжники»
Он проехал через весь Тибет и встретил живого Будду
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
Турист ударил жену на глазах у прохожих и стал фигурантом дела
Бизнес-джет почти врезался в пассажирский самолет над Москвой
Австралийский пилот заскучал и нарисовал в воздухе пенисы
Пассажирский самолет превысил скорость звука из-за сильного ветра
Все материалы
Из жизни
«Часто слышу, что Путин — их кумир»
История россиянина о жизни в Японии
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Без лица
Эти люди обливались кислотой и бежали из страны, чтобы исчезнуть. Этого оказалось мало
Девушка помыла руки в общественном туалете и заработала язвы на лице
Британка попросила сделать сумочку из своей ампутированной ноги
Муж убил жену за отказ увеличить грудь
Яркий экран смартфона «выжег» в глазах девушки 500 отверстий
Все материалы
Пикап, который смог
В России представлен обновленный Mitsubishi L200 — что это за машина и сколько она стоит?
Все машины Формулы-1 2019 года
Первые живые кадры с болидами Ф1 для сезона 2019 года
История пикапов Mitsubishi
От трехколесок до «куриного налога»
Kia для богатых
Чем расстроил и чем приятно удивил представительский седан Kia K900 за четыре миллиона?
«Заряженный» гибрид Peugeot 508 составит конкуренцию традиционным спорткарам
Kia сделает вседорожный Ceed
До России добралась обновленная Suzuki Vitara и подорожала
Все материалы
Дом
Пора сдаваться
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Москвичи ринулись скупать офисы
Составлен портрет типичного российского квартиросъемщика
Путин предложил новые льготы по налогу на недвижимость
Коты затопили многоквартирный дом в Санкт-Петербурге
Все материалы