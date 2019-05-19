Белоруссия проигнорировала Россию на «Евровидении»

Белоруссия проголосовала на международном вокальном конкурсе «Евровидение-2019». Об этом сообщает портал Tut.by в воскресенье, 19 мая.

Белоруссия отдала 12 баллов артисту Коби Марими, представлявшему Израиль.

Отмечается, что средний балл от Белоруссии был составлен из резервной «корзины голосования», которая предусмотрена правилами Европейского вещательного союза на случай дисквалификации жюри страны.

Российское жюри отдало Белоруссии семь баллов. Наибольшее количество баллов от России получил Азербайджан.

В финале конкурса выступили 26 стран. «Евровидение-2019» проходит в Тель-Авиве, Израиль.

18 мая стало известно, что судейская команда от Белоруссии раскрыла, за кого голосовала в полуфинале, из-за чего членов жюри дисквалифицировали за нарушение правил.

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