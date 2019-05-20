В кашах Nestle нашли ГМО

Роспотребнадзор выявил генетически модифицированную папайю в каше быстрого приготовления «Быстров», производящейся компанией Nestle, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что выявленная линия папайи не зарегистрирована в России в установленном порядке. Роспотребнадзор принял решение изъять кашу «Быстров. Без варки. Для гурманов. Каша овсяная, не требующая варки, с папайей, ананасом» из оборота на территории страны.

Ведомство выявило, что сырье было произведено в Китае, а его поставкой в Россию занимается компания «Эко Сервис».

По закону, в России запрещены производство и продажа продукции, полученной из генетически модифицированных организмов (ГМО) и не прошедшей оценку соответствия в форме государственной регистрации.

Nestle обязана была сообщить о несоответствии своей продукции требованиям технических регламентов, но не сделала этого. Теперь на компанию может быть наложен штраф до 30 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В самой Nestle заявили, что прекратили производство и отгрузку в торговые точки каши «Быстров» с обнаруженными ГМО.

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