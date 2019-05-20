Раскрыта главная пищевая тайна Средневековья

Ученые Бристольского университета (Великобритания) определили рацион питания средневековых крестьян, об образе жизни которых до сих пор было мало известно. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи провели химический анализ органических остатков на глиняной посуде и костях животных, найденных на месте раскопок одной из самых ранних средневековых деревень Вест Коттон (West Cotton) в графстве Нортгемптоншир. Оказалось, что основой диеты крестьян были молочные продукты, рагу из мяса (говядины и баранины) и такие овощи, как лук-порей и капуста.

Согласно некоторым историческим записям, средневековые крестьяне питались мясом, рыбой, молочными продуктами, фруктами и овощами, однако конкретных свидетельств этого не было. По словам ученых, диета обычных людей в тот период времени имеет ключевое значение для понимания их образа жизни. При этом уже много известно о питании дворян и церковников.

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