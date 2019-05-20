В Германии арестовали лидера арт-группы «Война»

Лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова арестовали. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Лидер российской арт-группы Война Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург», — говорится в публикации. Там также отмечается, что ему срочно требуется юрист в Берлине.

9 мая на портале появилась информация о том, что Воротникову, ранее обвиняемому австрийскими властями в контрабанде оружия, предъявлено обвинение в создании и руководстве боевой организацией Der Krieg и в незаконном обороте оружия. Австрийская полиция объявила его в международный розыск.

Как передает «Интерфакс», в России в отношении лидера арт-группы возбуждено уголовное дело по статьям 318 и 319 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти»).

Арт-группа «Война», действующая в области концептуального протестного уличного искусства, появилась в 2007 году. Она была образована Олегом Воротниковым, Натальей Сокол, Петром Верзиловым и Надеждой Толоконниковой.

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