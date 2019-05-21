«Иван Грен» назвали «гонкой за вчерашним днем»

Строительство Россией больших десантных кораблей проекта (БДК) 11711 является «гонкой за вчерашним днем», пишет «Свободная Пресса».

«Предполагается построить шесть БДК данного проекта. Но это, по сути, гонка за вчерашним днем, когда ВМФ [Военно-морской флот] СССР насчитывал два с половиной десятка БДК. При этом следует учитывать, что "Иван Грен" — это развитие проекта 1171, по которому начали строить корабли в начале 1960-х годов», — отмечает издание.

Издание признает, что современной России необходимы вертолетоносцы (и авианосцы), а «сейчас в наличии 16 БДК, хоть еще три и числятся в составе ВМФ, но они уже давно недееспособны».

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В феврале научный руководитель «Крыловского государственного научного центра» (КГНЦ) Валерий Половинкин сообщил, что российские корабли «Иван Грен» и «Адмирал Горшков» «не очень хорошо управляются и ведут себя на большой волне».

В августе 2018 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в России не будут строить вертолетоносцы для своего ВМФ. Затем в том же месяце президент «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что ОСК построит для ВМФ экспедиционный корабль, совмещающий в себе функции десантного корабля и вертолетоносца.

Строительство российского большого десантного корабля проекта 11711 «Иван Грен» стартовало в декабре 2004 года. На воду спущен в мае 2012 года. Введен в эксплуатацию в июне 2018 года. Водоизмещение «Ивана Грена» равняется пяти тысячам тонн. Высадка десанта с корабля возможна при волнении моря до четырех баллов. Второй корабль проекта («Петр Моргунов») готовится к заселению экипажем. Еще две корабля («Владимир Андреев» и «Василий Трушин») заложены.

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