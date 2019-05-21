Звезда «Реала» описал жизнь футболистов и сравнил их с роботами

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл заявил, что профессиональные футболисты похожи на роботов. Слова спортсмена приводит AS со ссылкой на документальный фильм телеканала BT Sports.

Бэйл отметил, что футболист не может сам себе составить расписание. «Нам говорят, где быть, в какое время есть, в какое время отчитаться перед тренером», — рассказал валлиец. По мнению игрока, из-за этого спортсмены в некоторой степени теряют свободу. «Мы будто роботы», — подчеркнул он.

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«Ты не можешь решать, что и когда делать», — поделился валлиец. В то же время Бэйл заметил, что карьера футболистов коротка, поэтому приходится чем-то жертвовать.

20 мая сообщалось, что игрок недоволен своим положением в клубе. После матча чемпионата Испании против «Бетиса» (0:2) он якобы заявил, что его контракт рассчитан еще на три года. Если руководство «Реала» хочет, чтобы он покинул клуб, то ему должны заплатить по 17 миллионов евро за каждый оставшийся сезон.

Бэйл — самый дорогой футболист в истории мадридского «Реала». Его трансфер из «Тоттенхэма» в 2013-м обошелся «Реалу» в 100 миллионов евро.

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