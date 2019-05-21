Фанаты «Игры престолов» обнаружили блогера среди главных героев

Пользователи сети назвали героиню сериала «Игра престолов», рыцаря Бриенну Тарт, первым блогером во вселенной киносаги. К такому выводу они пришли после просмотрела заключительного эпизода шоу.

Далее следуют спойлеры к шестой серии восьмого сезона «Игры престолов».

В финале популярного сериала Тарт села за стол в королевском замке и открыла летопись — так называемую «Белую книгу». Она дополнила главу, посвященную своему возлюбленному Джейме Ланнистеру. По сюжету Тарт вступила в должность, которая предполагает ведение подобных записей.

Одним из первых новую обязанность героини отметил писатель и продюсер Аарон Эдвардс (Aaron Edwards). «Поверить не могу, что Бриенна Тарт стала... блогером», — заметил он.

Из-за романтических отношений между Тарт и Ланнистером многие пользователи сравнили ее с журналисткой Кэрри Брэдшоу, героиней сериала «Секс в большом городе».

Некоторые пофанатазировали о том, как могла бы выглядеть авторская колонка Тарт. «Интересно, ей кто-нибудь рассказывал об инцесте в Вестеросе? В таком мире, как этот, с его бесконечными возможностями, разве секс с твоей сестрой не стал для тебя неожиданностью?» — пошутила сценаристка Шарлотт Вайлдер (Charlotte Wilder).

Некоторые пользователи признались, что ждали иной судьбы для Тарт. Они напомнили, что Санса стала королевой, Бран — королем, а Арья — первооткрывателем.

Ранее телеведущая Меган Маккейн (Meghan McCain) заспойлерила в эфире шоу The View финал «Игры престолов». Ее коллеги сочли такой поступок бесчестным.

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