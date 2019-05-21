Найдены три завещания Ареты Франклин

В Детройте в доме, где жила скончавшаяся летом 2018 года певица Арета Франклин, были найдены три ее завещания. Об этом сообщает Associated Press.

Адвокат артистки Дэвид Беннетт, работавший с ней более 40 лет, рассказал, что один из документов был составлен в 2014 году, а два других — в 2018-м. Все имущество Франклин оставила своим детям. Слушание по определению подлинности бумаг состоится 12 июня.

Ранее зимой стало известно, что перед смертью певицу ограбили. В июне 2018 года в полицию поступило заявление о том, что неизвестные неправомерно воспользовались финансовыми активами знаменитости, сумма украденного неизвестна. Франклин скончалась в августе того же года от рака поджелудочной железы. Ей было 76 лет.

Арета Франклин — первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла. За сильный вокал она получила прозвище «Королева соула». В 2008 году журнал Rolling Stone объявил ее величайшей певицей в истории.

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