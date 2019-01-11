Величайшую певицу в истории обокрали на смертном одре

Полиция американского штата Мичиган разыскивает злоумышленников, похитивших деньги певицы Ареты Франклин перед ее смертью. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что неизвестные неправомерно воспользовались финансовыми активами Франклин, украденная сумма не разглашается. Заявление о преступлении поступило в полицию в июне 2018 года.

Франклин умерла в возрасте 76 лет в середине августа 2018-го. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Арета Франклин — первая женщина, имя которой появилось в Зале славы рок-н-ролла. За сильный вокал Франклин получила прозвище «Королева соула». В 2008 году журнал Rolling Stone объявил ее величайшей певицей в истории.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!