К ослепшей солистке Spice Girls вернулось зрение

Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, более известная как Мел Би, которая раньше пожаловалась на потерю зрения, чувствует себя лучше. Об этом сообщает издание People.

«С ней все в порядке, она не ослепла. Такое случалось и раньше. У нее инфекция герпеса в глазу, поэтому подобные вещи случаются», — рассказал источник журнала.

Сама певица призналась, что ничего не видела правым глазом, а левый глаз видел нечетко. Она опубликовала снимок с повязкой на лице в своем Instagram-аккаунте и, в свою очередь, опровергла информацию о том, что подобные случаи происходили с ней в прошлом.

Фото опубликовано @officialmelb

По словам исполнительницы, ей диагностировали воспаление радужки и сосудистой оболочки глаза. В течение ближайших трех-четырех месяцев ей предстоит пройти лечение, однако теперь она не переживает о том, что ее состояние ухудшится.

19 мая стало известно, что Браун попала в лондонскую больницу. «Я не могу ничего видеть. Я полностью ослепла», — утверждала она. Ей оказали медицинскую помощь и рекомендовали остаться в больнице, однако она уехала, чтобы продолжить репетиции с группой.

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