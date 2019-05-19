Солистка Spice Girls сообщила о своей слепоте

Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, более известная как Мел Би, попала в больницу в Лондоне. Как сообщает The Sun, проблемы со здоровьем у нее начались после операции по лазерной коррекции зрения.

По информации таблоида, сначала 43-летняя артистка перестала видеть левым глазом, а затем и правым. «Я не могу ничего видеть. Я полностью ослепла», — утверждала Браун.

Певице оказали медицинскую помощь и рекомендовали ей остаться в больнице, однако, по данным The Sun, она уехала из больницы, чтобы продолжить репетиции с группой.

Spice Girls воссоединились в этом году. Вскоре группа отправится в турне, в него поедут все участницы, кроме Виктории Бекхэм.

Летом 2018 года стало известно, что Мел Би решила отправиться в реабилитационный центр, чтобы пройти лечение от алкоголизма и секс-зависимости. Певица также призналась, что борется с посттравматическим стрессовым расстройством.

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