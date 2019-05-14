Ценности
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
Китай обвалил американские биржи
Умер «самый уважаемый» тележурналист конца XX века
Осужденный за изнасилование вскрыл себе вены из-за издевательств в колонии
Медведева описала Загитову одним словом
Россию охватили лесные пожары
В Ливане связали взрывы в порту ОАЭ с американскими самолетами
Российские власти захотели уничтожать хамон на границе
Женщина обнаружила загадочное существо на заднем дворе
Порошенко захотел скорейшей инаугурации Зеленского
Новости партнеров

Участница Spice Girls отказалась от культового наряда из-за возраста

Перейти в «Мою Ленту»

Участница Spice Girls Джерри Холлиуэл отказалась от своего культового мини-платья в цветах британского флага и не будет надевать его во время концертов воссоединившейся группы из-за своего возраста. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на источник, близкий к поп-группе.

При этом остальные участницы коллектива согласились выйти на сцену в своих образах 20-летней давности. Эмма Бантон будет выступать в розовом, Мел Би (Мелани Браун) — в костюме с леопардовым принтом, а Мэл Си (Мелани Чисхолм) наденет спортивные штаны.

«Все девушки полностью приняли эту попытку воссоздать дух времени, даже если им придется надеть одежду, которую сейчас уже не найти в их гардеробах. Но Джери — замужняя женщина, у которой есть собственные дети, и она не очень хочет возвращаться назад к Джинджер Спайс (официальное прозвище певицы во время ее выступлений в составе Spice Girls). Она хочет выглядеть подобающе своему возрасту», — прокомментировал решение певицы источник издания.

Мини-платье в цветах британского флага, в котором Джерри Холлиуэл выступала на премии Brit Awards 1997, стало одним из символов периода Cool Britannia («Клевая Британия») — времени, когда британцы вновь почувствовали гордость за свою страну после экономических и социальных кризисов предыдущих десятилетий.

В апреле визажист британской поп-группы Spice Girls Карин Дарнелл рассказала о методах, с помощью которых скрывала прыщи на лицах певиц. Вместо того чтобы накладывать дополнительный слой тонального крема, визажистка ярче выделяла глаза и губы девушек. По ее словам, этот трюк помогал отвлечь внимание зрителей от кожных изъянов.

Больше интересных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Geri Halliwell reveals fate of iconic Union Jack minidress on Spice Girls tour
Звездная визажистка показала легкий способ скрыть прыщи
Подсчитано количество умерших ради Виктории Бекхэм животных
Ценности
Ценности00:0312 мая

«Им хочется казаться хрупкими куколками»

В этой стране процветают секс за деньги и школы морали для дрессировки покорных жен
16:08Сегодня

Актриса вышла в свет в пакетах с мусором

21:44 7 мая

Бал Met Gala довел Ким Кардашьян до слез

16:40Сегодня

Россиян возмутила модель без передних зубов в рекламе Gucci

Ценности00:01 1 мая
126-й император Японии Нарухито и принцесса Масако

Игра престолом

Роскошь и скромность: как живут японские императоры
12:39Сегодня

Названа самая модная вещь в мире

00:12 3 мая

Самый популярный в мире бренд одежды стал доступен в Москве

14:52Сегодня

Мусульманская вещь впервые попала в список самых популярных в мире

ЦенностиПартнерский материал

На страже планеты

Земля в опасности. Эти люди объединились, чтобы всех спасти
10:53Сегодня

Решена самая большая «обувная проблема»

14:0330 апреля

Гостью свадьбы раскритиковали за выбор платья

13:26Сегодня

Модный бренд «изуродовал» тело модели в фотошопе и был осмеян

Россия
«Таких, как я, в Америке в тюрьму сажают»
Врача решили наказать за спасение травмированной соседки. Его поддержала вся страна
«Я впервые видел так много тел в одной яме»
Эти россияне ищут и находят на полях сражений забытых советских солдат
Опасные вкусы
 
Сотни россиян снесли забор у стройплощадки храма
Россию охватили лесные пожары
«Положишь находку в карман — и уже не жилец»
 
Бывший российский губернатор пожаловался на «пустоту вокруг»
Все материалы
Мир
Дым с Востока
Азия готова отказаться от казни за марихуану. Легализация принесет странам миллионы
Великобритания сменит посла в России
Определен источник финансирования стены Трампа
Лавров поделился ожиданиями от встречи с Помпео
Россия призвала обе Кореи к ядерному разоружению
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
«Любители животных превратились в головорезов»
 
Все материалы
Бывший СССР
«Людей секли плетьми из колючей проволоки»
Большевики объединили Литву и Белоруссию. Но дружба народов закончилась кровавой резней
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Не хуже Бандеры
Украинские националисты и пособники Гитлера теперь тоже ветераны. Кто они и чем известны
На Украине рассказали о тайной морской операции против России
Порошенко захотел скорейшей инаугурации Зеленского
Украина приготовила России «сюрпризы» из-за паспортов для жителей Донбасса
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Все материалы
Экономика
Сорвать куш
Куда россиянину вложить последние деньги и преуспеть
«Три енота»
Кукольный театр как идея для малого бизнеса
Жажда наживы
Как большие зарплаты начальников приводят компании к краху
Российские власти захотели уничтожать хамон на границе
Шерлок Холмс попал на деньги
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Производителя Sukhoi Superjet-100 возглавил Анатолий Сердюков
Все материалы
Силовые структуры
Территория монстров
«Черный Дельфин» — самая страшная тюрьма России. Тут обитают маньяки, людоеды и террористы
Кровавый «Маскарад»
После войны маршал Жуков взялся за бандитов в Одессе. Их перебили без суда и следствия
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Россиянина посадили за убийство журналиста кирпичом
Сергей Зверев случайно раскрыл запретную зону у Кремля
Судья ударила россиянку по лицу и попала на видео
Дети рассказали о захвате в заложники подростком в казанской школе
Все материалы
Наука и техника
Картина Сергея Кириллова «Казнь Степана Разина». На картине изображена Красная площадь. На самом деле Степана Разина, как и Емельяна Пугачева сто лет спустя, казнили на Болотной площади в Москве.«Петровская каторга положила начало сталинскому ГУЛАГу»
Чем репрессии царской России отличались от карательной машины Сталина
Куб смерти
Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия. Ему помешала случайность
Грязный прием
Отрубленные головы, выпущенные кишки и литры крови: Mortal Kombat 11
Apple прекратит поддержку iPhone SE
Раскрыты первые получатели С-350
Су-57 получит «умную бомбу»
Британцы признали преимущества советских танков перед Chieftain
Все материалы
Спорт
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии
«Ливерпуль» упустил заветный трофей, несмотря на победу
Медведева описала Загитову одним словом
Российские хоккеисты одержали третью победу подряд на чемпионате мира
Появились подробности гибели олимпийской чемпионки в ДТП
Красная карточка — дорога в лагерь
Как сборная Ирака выиграла главный трофей в своей истории, пока в стране шла война
Советская олимпийская чемпионка погибла в ДТП
Появились подробности задержания Емельяненко
Все материалы
Культура
А мы — ангелы
Австралиец всю жизнь снимал голых женщин и познал истинную красоту
«Ты пробовал пользоваться миксером вместо ершика?»
Эти рэперы нарушают правила и пишут самый необычный хип-хоп в стране
Мертвый сезон
Семь лучших детективов и триллеров весны
Актер из «Могучих рейнджеров» умер в 38 лет
На промо-кадре «Игры престолов» у Джейме Ланнистера обнаружили новую руку
Власти Новороссийска сорвали концерт рэпера Markul
Софи Тернер раскрыла правду о появлении кофейного стакана в «Игре престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Золотой щит
 
Собчак высказалась о причинах смерти Доренко
«Я думал, что видел все»
Этот парень побил рекорд «Своей игры» и стал миллионером. В чем его секрет?
Телеканал «Звезда» извинился за интервью с покойной актрисой о Доренко
Друг Доренко рассказал о последних часах его жизни
Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко
Шнуров раскритиковал россиян за внимание к конкурсу «Голос. Дети»
Все материалы
Ценности
«Им хочется казаться хрупкими куколками»
В этой стране процветают секс за деньги и школы морали для дрессировки покорных жен
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Закон военного времени
Какие часы помогали воевать летчикам, спецназу и артиллеристам
Актриса вышла в свет в пакетах с мусором
Россиян возмутила модель без передних зубов в рекламе Gucci
Названа самая модная вещь в мире
Мусульманская вещь впервые попала в список самых популярных в мире
Все материалы
Путешествия
Giant monolithic stone Moai statues at Rano Raraku, Rapa Nui (Easter Island), UNESCO World Heritage Site, Chile, South America CREDIT Robert Harding / Gavin Hellier«Остров наш, нам все можно!»
Пир на весь мир и охота за дождевой водой: чем живет остров Пасхи
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
«Черный парень без акцента поздоровался со мной по-русски»
Секс-туризм и маршрут смерти: как россияне добрались до Гвинеи
Названа причина возвращения в Шереметьево летевшего в Самару SSJ-100
Гигантская волна покалечила позировавших в купальниках туристок
Пригодность SSJ-100 поставили под сомнение
Пассажиров еще одного SSJ-100 высадили из-за технических неполадок
Все материалы
Из жизни
«Русские ассоциируются с олигархами, водкой и морозами»
История россиянки о жизни в Чехии
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Умирающая красота
Эти женщины живут в грязи и нищете. Волосы помогают им выжить
Австралийцы нашли полукилограммовый слиток золота на прогулке с собакой
Тонущий мальчик пробыл 25 минут под водой и выжил
Таксистка выиграла миллионы фунтов стерлингов и внезапно умерла
Официант вернул не оставившей чаевых клиентке чек на полмиллиона долларов
Все материалы
Koleosница-2
Длительный тест Renault Koleos
Шедевры авторекламы
Классика автомобильной рекламы 50-70-х годов
На старом «Гелике» вокруг света
Пара из Австрии бороздит планету на 35-летнем G-Классе
Мальчик в ковбойской шляпе
Избранное на Моторе: Памяти Кэрролла Шелби
У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки
Раскрыт интерьер первого электрокара Porsche
Dyson выпустит электрокар с дорожным просветом больше, чем у Range Rover
Все материалы
Дом
Башни ПетронасНад облаками
Самые необычные небоскребы со всего мира, от вида которых кружится голова
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Мимо кассы
Что мешает россиянам получить ипотеку: восемь причин
Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве
В Москве начали отключать горячую воду
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Найдена самая дешевая съемная квартира Москвы
Все материалы