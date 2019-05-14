Участница Spice Girls отказалась от культового наряда из-за возраста

Участница Spice Girls Джерри Холлиуэл отказалась от своего культового мини-платья в цветах британского флага и не будет надевать его во время концертов воссоединившейся группы из-за своего возраста. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на источник, близкий к поп-группе.

При этом остальные участницы коллектива согласились выйти на сцену в своих образах 20-летней давности. Эмма Бантон будет выступать в розовом, Мел Би (Мелани Браун) — в костюме с леопардовым принтом, а Мэл Си (Мелани Чисхолм) наденет спортивные штаны.

«Все девушки полностью приняли эту попытку воссоздать дух времени, даже если им придется надеть одежду, которую сейчас уже не найти в их гардеробах. Но Джери — замужняя женщина, у которой есть собственные дети, и она не очень хочет возвращаться назад к Джинджер Спайс (официальное прозвище певицы во время ее выступлений в составе Spice Girls). Она хочет выглядеть подобающе своему возрасту», — прокомментировал решение певицы источник издания.

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Мини-платье в цветах британского флага, в котором Джерри Холлиуэл выступала на премии Brit Awards 1997, стало одним из символов периода Cool Britannia («Клевая Британия») — времени, когда британцы вновь почувствовали гордость за свою страну после экономических и социальных кризисов предыдущих десятилетий.

В апреле визажист британской поп-группы Spice Girls Карин Дарнелл рассказала о методах, с помощью которых скрывала прыщи на лицах певиц. Вместо того чтобы накладывать дополнительный слой тонального крема, визажистка ярче выделяла глаза и губы девушек. По ее словам, этот трюк помогал отвлечь внимание зрителей от кожных изъянов.

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