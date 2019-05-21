Украинских депутатов призвали к максимальной мобилизации против России

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал депутатов к максимальной мобилизации и полноценному участию в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), чтобы не допустить восстановления прав российской делегации. Об этом он сказал в интервью изданию «Укринформ».

Отметив активизацию «циничных усилий протолкнуть возвращение России», Кулеба призвал сосредоточиться на приближающейся июньской сессии ПАСЕ. В частности, он говорит о заседании регламентного комитета ПАСЕ, которое пройдет 3 июня, а также о заседании самой Ассамблеи с 24 по 28 июня. Как считает Кулеба, именно в эти дни пройдут «финальные бои» за восстановление прав российской делегации.

По словам Кулебы, «россияне понимают, что это их шанс», поэтому украинским депутатам, несмотря на досрочные выборы в Верховную Раду нужно сосредоточиться на работе делегации в ПАСЕ.

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20 мая состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которой новый глава государства объявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Он дал депутатам два месяца на выполнение его требований: отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности и принятия закона о незаконном обогащении. По его словам, это поможет депутатам выиграть дополнительные очки у избирателей перед досрочными парламентскими выборами.

17 мая в ходе переговоров Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки было решено, что Россия должна остаться в ПАСЕ. Как отмечал глава МИД ФРГ Хайко Маас, это сделано в том числе для того, чтобы россияне могли обращаться в Европейский суд по правам человека.

До этого глава МИД Украины Павел Климкин отказался от участия в этой встрече именно из-за планов восстановить в правах российскую делегацию.

В апреле 2014 года Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ. Причиной послужили события на востоке Украины и в Крыму. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о снятии санкций, но ограничения продолжают действовать: российская делегация лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях. В июне 2017 года Россия заморозила уплату членского взноса до восстановления полномочий своей делегации.

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