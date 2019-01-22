Украина лишилась места в комитете по снятию санкций с России

Украинских представителей исключили из комитета, который работает над снятием санкций с России. Как сообщает «Европейская правда», это произошло после того, как Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) изменило правила формирования комитетов.

По информации издания, было принято решение по сокращению числа представителей стран-членов организации в комитетах — их теперь должно быть не больше двух. В комитете, который работает над снятием санкций с России, было четыре представителя Украины. ПАСЕ «обнулило» число депутатов, и теперь группы должны выдвигать новых кандидатов.

По мнению главы украинской делегации Владимира Арьева, решение о сокращении было местью за позицию Украины по изменению регламента в угоду России.

В апреле 2014 года делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса из-за якобы нарушения норм международного права. Речь идет о воссоединении Крыма с Россией. В Москве раскритиковали доводы ассамблеи. В июне 2017 года Россия заморозила уплату членского взноса до восстановления полномочий своей делегации.

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