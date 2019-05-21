Трехкратный чемпион «Формулы-1» Лауда умер

Бывший автогонщик австриец Ники Лауда, известный по выступлениям в «Формуле-1», скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщает The Guardian.

Лауды не стало в понедельник. «С глубокой скорбью сообщаем, что наш любимый Ники ушел мирно в окружении родных», — говорится в заявлении семьи автогонщика.

Лауда принял участие в 13 сезонах «Формулы-1». Он дебютировал в 1971 году. В разные годы австриец представлял такие команды, как Ferrari и McLaren. В 1975-м Лауда впервые выиграл «Формулу-1». Он повторил это достижение в 1977-м и в 1984-м. Всего австриец выиграл 25 заездов.

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После завершения карьеры пилота Лауда пробовал себя в качестве телекомментатора, а в 2012 году стал председателем команды Mercedes-AMG Petronas Motorsport. Он принял участие в подписании контракта с британцем Льюисом Хэмилтоном.

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