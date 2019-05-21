Командира тюремного спецназа осудили за жестокий спарринг для новичка

Врио командира отряда спецназа Тюменского управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) Геннадий Дудко осужден по делу о спарринге, в результате которого кандидат в бойцы спецназа Влад Елфимов стал инвалидом I группы. Об этом во вторник, 21 мая, пишет «Российская газета».

Сообщается, что 5 мая 2017 года Елфимов — мастер спорта по воркауту — проходил проверку на физическую выносливость. Среди испытаний были кросс, подтягивание и челночный бег, за которыми следовал спарринг в рукопашном бою. Этот вид испытания для новичков руководство ФСИН запретило в 2013 году после очередного летального исхода.

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Однако некоторые отдельные учреждения службы продолжали негласно его практиковать. После третьего поединка Елфимову стало плохо. В реанимации у него обнаружили гигантскую гематому, с которой выживают лишь три процента тех, кто получил черепно-мозговые травмы.

Врачам удалось сохранить Елфимову жизнь — но он стал полностью недееспособен и парализован. Молодой человек прошел лечение в Китае, дополнительную операцию в Тюмени и курсы реабилитации в уральской клинике. После этого он смог начать передвигаться, опираясь на трость, произносить слова и поддерживать диалог.

Для расследования инцидента в Тюмень дважды выезжали сотрудники отдела собственной безопасности ФСИН. Однако руководство отряда спецназа и бойцы утверждали, что Елфимов поскользнулся в душе и ударился головой. По словам гособвинителя, в какой-то момент свидетели признались, что придерживаться такой версии их заставил врио командира отряда.

В результате Дудко стал фигурантом уголовного дела. Обвинение просило для него четыре года лишения свободы условно, но суд скостил срок до трех лет. Смягчающими обстоятельствами были признаны частичное возмещение подсудимым материальных затрат на лечение потерпевшего и участие в боевых действиях.

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