Юноша во время спарринга получил удар в челюсть и впал в кому

17-летний спортсмен из Коломны впал в кому после удара в челюсть, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, 5 декабря около 19:00 во время тренировки юношеской секции бокса на стадионе «Авангард» проводился спарринг между спортсменами. Во время одного из раундов 17-летний местный житель пропустил удар в челюсть, но продолжил бой. Однако через несколько минут он почувствовал головокружение, и тренер немедленно остановил поединок.

«Тренер немедленно вызвал скорую помощь, но к приезду врачей юноша уже был без сознания. С диагнозом "мозговая кома" он был доставлен в больницу, где врачи обнаружили у него обширную внутричерепную гематому. Боксер немедленно был прооперирован, сейчас он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Полиция выяснила, что спортсмены тренировались в строгом соответствии со спортивными правилами. Оба боксера были одеты в защитные шлемы, запрещенные удары не наносились. Молодые люди — ровесники с похожим уровнем подготовки: они занимаются боксом несколько лет, и это не первый бой в их карьере.

Произошедшее расценивается как несчастные случай во время занятия в спортивной секции. Начата доследственная проверка.

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