Тренер по единоборствам наказал девятилетнего ученика ударом ногой по голове

События Дня / YouTube

Детский тренер по кудо Иван Кирилко наказал одного из своих подопечных ударом ногой в голову. Видео опубликовано на YouTube-канале «События дня».

Инцидент произошел в подмосковном Наро-Фоминске. Во время тренировочного спарринга девятилетний ученик ошибся и отошел не в тот угол. Кирилко грубо обратился к ребенку и нанес ему удар по голове. Видео записала мать пострадавшего еще в марте, после чего направила ролик в Федерацию кудо, а также другим родителям, чьи дети посещали секцию Кирилко.

Семье пострадавшего мальчика предложили возбудить уголовное дело в отношении Кирилко, однако мать мальчика отказалась. «Наверное, пожалели этого человека, его семью. Просто сказали, что этот тренер не должен больше преподавать нигде», — сообщила она телеканалу «360».

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