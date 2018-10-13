Тренер сборной России рассказал о необходимости кричать на женщин

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что часто повышает голос на тренировках. Такой метод особенно часто приходится использовать во время занятий с девушками. Слова специалиста приводит «Р-Спорт».

«Если какой-то спортсмен не понимает своей задачи и по ходу тренировки начинает что-то неправильно выполнять, в какой-то момент приходится повышать голос. Особенно с девушками это эффективно работает. То есть тогда они быстрее могут воспринять, как правило. С ребятами у меня практически всегда спокойное общение. Потому что они все достаточно четко понимают, и эмоции их не захлестывают так, как девушек», — пояснил Сорин.

Тренер заметил, что его крик на тренировках не означает, что к кому-то из спортсменов он относится предвзято. Напротив, в его группе, в которой занимаются десять человек, нет «любимчиков».

33-летний Сорин — мастер спорта международного класса. Он занимается со спортсменами в возрасте от 21 до 23 лет. Ранее он работал в группе российских спортсменов, которой руководил тренер Маркус Крамер.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!