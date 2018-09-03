Норвежская лыжница умерла от остановки сердца

Норвежская лыжница Ида Эйде была найдена мертвой в коммуне Улленсакре, где она тренировалась. Об этом сообщает NRK.

По информации издания, спортсменка лежала без сознания за пределами лыжной трассы, когда ее нашли прохожие. Лыжница была экстренно доставлена в больницу Уллеволе, где врачи констатировали смерть спортсменки. Ей было 30 лет.

«С великой печалью мы подтверждаем, что Эйде вчера умерла в больнице Уллеволе в результате остановки сердца во время тренировки в Эсхейме в субботу. Ее семья благодарна за оказанную поддержку в такой непростой ситуации и просит о понимании», — заявили родственники Эйде.

С 2009 по 2014 год спортсменка входила в сборную Норвегии по лыжным гонкам и принимала участие в международных соревнованиях. Она выиграла бронзу на юниорском чемпионате Норвегии в спринте.

В июле 2018-го олимпийская чемпионка Вибеке Скофтеруд была найдена мертвой рядом с гидроциклом на побережье одного из норвежских островов. По информации полиции, в крови 38-летней лыжницы был обнаружен алкоголь.

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