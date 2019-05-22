Канада согласилась забрать свой мусор с Филиппин

Канада согласилась вывезти 69 контейнеров с мусором, доставленным на территорию Филиппин пять лет назад. Об этом объявила глава Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Кэтрин Маккенна, сообщает CBC News.

По ее словам, правительство подписало контракт с компанией Bolloré Logistics Canada на вывоз отходов к концу июня. Они будут обработаны на территории страны в соответствии с требованиями безопасности. Полностью утилизировать мусор смогут к концу лета.

Маккенна добавила, что все расходы на подготовку, передачу, доставку и утилизацию возьмет на себя канадское правительство. В какую сумму обойдется подобная операция, не уточняется.

За несколько часов до этого президент Филиппин Родриго Дутерте приказал правительству нанять частную судоходную компанию, чтобы вывезти и оставить контейнеры с гниющим мусором в территориальных водах Канады. Пресс-секретарь главы государства указывал, что если это сделать не получится, то груз оставят возле границы — в 12 морских милях (22,2 километра) от любого берега.

16 мая стало известно, что Филиппины из-за мусора решили отозвать своего посла и консулов из Канады. Это произошло после того, как Оттава не уложилась в установленный Манилой крайний срок для его вывоза. В апреле Дутерте заявлял, что канадцы «превращают его страну в свалку».

Разбирательство идет с 2013-2014 годов, когда частная канадская компания ввезла на территорию Филиппин 103 контейнера с мусором. Вместо пластиковых упаковок, предназначенных для переработки, филиппинцы обнаружили в них в том числе использованные подгузники, газеты и бутылки. С тех пор 34 контейнера были утилизированы филиппинской стороной несмотря на возражения местных должностных лиц и защитников природы.

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