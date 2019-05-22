Россияне смирились с высокими зарплатами своих жен и задумались о равноправии

Россияне высказали одобрение в адрес женщин, зарабатывающих больше своих мужей (70 процентов). К таким выводам пришли исследователи агентства «Михайлов и Партнеры. Аналитика» (результаты есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Согласно опросу, против высокого заработка женщин высказались 32 процента опрошенных мужчин. Но, несмотря на это, 65 процентов россиян все-таки поддержали женщин по части зарплат.

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В целом, россияне почти единогласно поддерживают базовые принципы равноправия в обществе: право женщин на высшее образование (99 процентов), избирательное право (97 процентов), право собственности (94 процента). 73 процента опрошенных высказали мнение о необходимости равноправия полов в отношениях, но 24 процента отметили, что в России все еще сохраняются патриархальные взгляды.

Всероссийский репрезентативный телефонный опрос был проведен в марте 2019 года. Выборка составила 1792 человека.

Ранее были подсчитаны масштабы гендерного неравенства в России. Так, по данным исследования Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон — 2019», российские женщины имеют только три четверти тех прав, что есть у мужчин. Аналогичная ситуация складывается, например, в развивающихся странах Латинской Америки и Черной Африки.

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