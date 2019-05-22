Власти Подмосковья анонсировали фестиваль ГТО

Летний фестиваль ГТО Подмосковья пройдет в Мытищах 23 мая, сообщил министр спорта региона Роман Терюшков. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в среду, 22 мая.

«С каждым годом увеличиваются масштабы летнего фестиваля и растет конкуренция за возможность представить область на более высоком уровне», — рассказал Терюшков.

По его словам, за последние несколько лет область значительно улучшила своим результаты на Всероссийском уровне.

Как уточнили в пресс-службе профильного ведомства, программа летнего фестиваля ГТО состоит из двух частей. В четырехборье школьники проверят свои силы в беге на 60 и одну тысячу метров, плавании на 50 метров и стрельбе из пневматической винтовки. Также участники мероприятия посоревнуются в прыжках в длину, метанию мяча.

24 апреля на сайте обоюдного правительства появилась информация о том, что Московскую область признали самым спортивным регионом России. При оценке учитывали темпы развития спортивной инфраструктуры.