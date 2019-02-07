Власти Подмосковья выделят на развитие лыжного спорта 145 миллионов рублей

На развитие лыжного спорта в Московской области планируется израсходовать более 145 миллионов рублей, сообщил региональный министр спорта Роман Терюшков. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 7 февраля.

Средства пойдут на организацию соревнований, делегирование сборных команд, а также обеспечение профильных подведомственных учреждений, уточнил он.

Терюшков также отметил, что в этом году на территории области функционируют 129 лыжных трасс, протяженность которых варьируется от 400 до 15 тысяч метров. По его словам, катание на лыжах востребовано у местных жителей.

Некоторые из трасс используют детские спортивные учреждения, пояснил министр. «Наши лыжники показывают блестящие результаты на международных и всероссийских соревнованиях. За 2018 год подмосковные спортсмены завоевали 50 медалей, из которых 17 — золотые», — заключил он.

В ноябре прошлого года Роман Терюшков анонсировал лидерство Подмосковья по числу крытых ледовых арен.