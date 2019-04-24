Подмосковье признали самым спортивным регионом России

Московскую область признали самым спортивным регионом России, при оценке учитывали темпы развития спортивной инфраструктуры. Об этом в среду, 24 апреля, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта.

В сообщении отмечается, что рейтинг составлен в ходе спортивного форума «Sportb2b», в котором принимают участие директора спортивных клубов и профильные СМИ.

«В Подмосковье успешно реализуется несколько программ по строительству спортивных инфраструктурных объектов. Мы стараемся находить нестандартные решения: проектные, управленческие, мотивационные», — сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

В пресс-службе добавили, что за последние пять лет в регионе появилось более 120 спортивных объектов.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что развитие спорта является одним из приоритетных направлений. Ранее он распорядился открыть спортцентры на базе инфраструктуры, созданной для чемпионата мира по футболу. Он также призвал глав муниципалитетов повышать доступность здорового образа жизни.