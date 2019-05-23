Японские компании начали отказываться от сотрудничества с Huawei

Корпорация Panasonic объявила о приостановке всех торговых операций с Huawei. Об этом сообщает телеканал FNN, передает РИА Новости.

Японская компания, поставляющая электронные комплектующие для Huawei, приостановила все контракты из-за внесения китайского производителя и аффилированных с ним компаний в черный список Министерства торговли США.

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Также стало известно о заморозке соглашений между Huawei и крупнейшими японскими сотовыми операторами SoftBank, KDDI (au) и NTT Docomo. Они отложили продажи смартфонов производства Huawei с 24 мая, а также приостановили прием предварительных заявок на покупку новых моделей китайского производителя.

Дональд Трамп 15 мая подписал распоряжение, объявляющее чрезвычайную ситуацию в США и запрещающее американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование, изготовленное фирмами, которые представляют угрозу нацбезопасности страны. В черный список компаний попала Huawei, которую до этого неоднократно обвиняли в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая. О прекращении работы с китайской компанией объявили Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom. Позднее к США присоединился британский разработчик процессоров ARM.

22 мая основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что компания готова к введенным со стороны США ограничениям, а внесение в черный список сильно не отразится на ее работе.

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