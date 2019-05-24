Уникальная BMW взлетела в цене на 800 процентов

Уникальный родстер BMW 507 1959 года выпуска принес бы своему владельцу около 800 процентов доходности, если бы она была приобретена, например, в 2004 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Suedwestbank, который отмечает, что за последние 15 лет стоимость модели выросла на 800 процентов.

Более того, совокупный индекс классических автомобилей за последние 15 лет вырос на 450 процентов. Для сравнения, индекс главной немецкой торговой площадки DAX за аналогичный период вырос всего на 150 процентов. Автомобильный индекс основан на машинах немецкого производства от BMW и Daimler (бренд Mercedes), которым минимум 30 лет.

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«Винтажные машины могут быть интересным вложением для инвесторов, хорошей альтернативой другим активам, с инвестиционными перспективами», — отметил Йенс Бернер, аналитик Suedwestbank.

При этом купить такую «инвестицию» не так-то просто. Стоимость BMW 507, согласно индексу, оценивается в 1,7 миллиона евро (1,9 миллиона долларов). Однако покупателю придется понести еще немало трат ради поддержания такой стоимости и сохранности самого автомобиля, включая страховку.

Еще больше сложности в ликвидности актива — продать такие машины быстро почти невозможно, но еще сложнее их верно аутентифицировать, то есть подтвердить их реальное происхождение.

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