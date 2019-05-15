Школьница заработала на шикарный автомобиль с помощью видео о косметике

Бьюти-блогер Натанан Санунрат (Natthanan Sanunrat) из Таиланда приобрела на свой 12-й день рождения автомобиль BMW стоимостью 150 тысяч британских фунтов (около 12 миллионов рублей). Об этом пишет Daily Mail.

Девочка, также известная под псевдонимом Nong Pear, призналась, что ее ноги даже не достают до педалей машины. До тех пор пока Санунрат не исполнится 18 лет, водить автомобиль за нее будут родители. На свое совершеннолетие блогер планирует приобрести автомобиль марки Porsche.

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Санунрат зарабатывает тем, что ведет на YouTube блог о макияже. На ее канале несколько сотен тысяч подписчиков, а сама девочка чередует школьные занятия с участием в неделях моды по всему миру. Она впервые взяла в руки кисть для макияжа в три года, а в четыре сняла свой первый бьюти-влог.

Родители ребенка говорят, что не заставляют дочь заниматься блогом. «Мы поддерживаем работу Санунрат, но не давим на нее. Она в этом не нуждается, потому что любит свое дело и ведет себя как взрослый и организованный человек», — отметили они.

В феврале британка Эмма Дрю рассказала, как карьера блогера помогла ей разбогатеть после того, как она потерпела неудачу в поиске другой работы.

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